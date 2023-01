Lula demite comandante do Exército por suspeitas e nomeia substituto

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o comandante do Exército Júlio César de Arruda do cargo de Comandante do Exército. Arruda tem substituto nomeado por Lula. Trata-se do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. O Exército não informou os motivos da demissão, mas há suspeitas levantadas com a insatisfação do presidente por alguns fatores.

Arruda teria travado prisões em acampamento golpista e resistiu em cancelar nomeação de coronel que era ajudante de ordens de Bolsonaro. Lula obteve informações de Arruda não teria permitido prisões na noite do dia 8 de janeiro no acampamento frente ao Quartel do Exército, em Brasília. Falhas grotescas na contenção dos ataques golpistas e outros fatores motivaram a demissão do comandante.

Um fiel escudeiro de Bolsonaro, o Coronel Cid, teve sua nomeação indicada para assumir um batalhão do Exército, em Goiânia. Lula solicitou a exoneração do Coronel, não atendida de imediato, o que teria irritado profundamente o Presidente. O atual general, e novo comandante, Tomás Paiva, se manifestou publicamente, e defendeu o processo eleitoral do País, e disse que o resultado das urnas deve ser respeitado.