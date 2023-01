Clube ameaça demitir Daniel Alves por justa causa

O Pumas, do México, com o qual Daniel Alves mantém contrato, demitirá o jogador, rompendo o contrato por ‘justa causa’. A iniciativa decorre da prisão preventiva decretada contra Alves, na Espanha. O Club Universidad Nacional (Pumas) tomou a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho do jogador. O anúncio foi realizado pelo presidente do clube, Leopoldo Silva.

Nessa semana, a juíza Maria Concepción Canton Martin decretou a prisão de Daniel Alves sob a acusação de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. Daniel foi preso sem direito à fiança. O motivo é o risco de fuga, utilizado como medida cautelar, para se firmar o decreto de prisão provisória de Daniel.

Alves teria iniciado firmado que não havia sequer tocado na vítima. Posteriormente, Alves declarou que houve sexo, mas consensual. A vítima insiste que o jogador a agrediu, a estuprou dentro de um banheiro na área VIP da boate.

O Clube argumenta que ‘é uma instituição que promove respeito, comportamento íntegro, digno e profissional dentro e fora do campo’ e que não compactua com a conduta do jogador.