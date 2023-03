Luís Felipe Salomão sugere afastamento cautelar de Desembargador do Tribunal de Sergipe

O Ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Geral do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, editou votou em que sugere o afastamento cautelar do desembargador Luiz Mendonça, do Tribunal de Justiça de Sergipe. Há várias condutas ilegais imputadas ao desembargador que vão desde a negociação de liminares no exercício do cargo e o envolvimento com grupos criminosos acusados, inclusive de crimes de homicídios.

Ao editar o seu voto, Luiz Felipe Salomão fundamentou que “consta no relatório da Polícia Federal que o desembargador se reuniu em uma de suas fazendas em 2014, com José Augusto Aurelino Batista, acusado de liderar um grupo de criminosos, envolvidos em múltiplos homicídios e tráfico de drogas e armas, em regiões entre Sergipe e Bahia, para negociar o julgamento de recurso por ele(Augusto) interposto.”.

O julgamento de Mendonça foi suspenso por um pedido de vista, sendo remarcado para o próximo dia 28 de março. O magistrado é defendido por José Eduardo Martins Cardozo, ex ministro de Dilma Roussef. Cardozo diz que não há motivos para que se afaste o magistrado de suas funções.