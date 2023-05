Justiça decreta preventiva de dupla acusada de extorsão e divulgação de fotos íntimas na internet

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) obteve a prisão preventiva de Douglas Gustavo Guimarães Campos, 22, e de Paulo Victor de Oliveira Repolho, 24, acusados de extorsão e de crimes cibernéticos. A dupla atuava invadindo os dispositivos eletrônicos das vítimas e exigindo pagamento em dinheiro para deixar de expor as fotos íntimas delas em grupos de Telegram.

“Pedi a conversão do flagrante em prisão preventiva e o juiz deferiu em audiência de custódia. O fundamento do pedido foi a gravidade dos crimes, as consequências danosas à dignidade sexual das vítimas e o modus operandi da dupla, que incluía a obtenção das imagens e o compartilhamento em grupos, além da própria extorsão das vítimas com finalidade de obter ganho financeiro”, relatou o Promotor de Justiça Rodrigo Miranda Leão Júnior.

O caso veio a público por meio do relato de uma das vítimas, uma jovem de 22 anos, que registrou Boletim de Ocorrência, denunciando a divulgação de suas fotos em aplicativo de mensagens. O material era compartilhado em um grupo com mais de 200 mil integrantes, que pagavam pelo conteúdo.

Com informações do MPAM