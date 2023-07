Justiça condena homem por maus-tratos de natureza sexual contra cão

O juízo da comarca de Correia Pinto, na serra catarinense, condenou um homem a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por maus-tratos a um cachorro, registrados em duas oportunidades, durante o último mês de fevereiro. O réu praticou atos de natureza sexual com o cão no interior de um estabelecimento de ensino e ainda cortou a parte traseira do animal.

Conforme a denúncia, os fatos ocorreram à noite, durante horário de expediente do vigia noturno, enquanto estava sozinho no local. Ele imobilizou o animal com uma fita para promover ato libidinoso contra o cachorro.

Para assegurar a impunidade deste primeiro crime, cometeu novamente maus-tratos contra o cão ao fazer cortes na parte traseira para justificar que estaria “tratando” o ferimento.

Ele confessou ter cometido os delitos. Em juízo, além do acusado, foram ouvidas 14 pessoas, entre testemunhas e informantes. O homem teve negado o direito de recorrer da sentença em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça.

