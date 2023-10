Justiça aumenta pena de mulher que foi flagranteada com drogas escondidas no corpo

“A existência de inquérito policial e/ou ações penais em curso,bem como condenações por fatos posteriores, podem ser utilizados como circunstância apta a afastar a figura privilegiada do tráfico de drogas pelo fato de indicar a dedicação do agente a atividades criminosas”. Firme na convicção jurídica, o Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, do TJAM, aceitou recurso do Ministério Público com reforma de sentença da Juíza Rosália Guimarães Sarmento, da 2ª Vecute e aumentou a pena de Karolaine Pinheiro da Silva.

Os fatos crimes revolvem a janeiro de 2021, quando, naquela data, no Aeroporto Internacional de Manaus/AM, por volta das 11 da noite, a equipe de agentes de proteção de aviação civi e do Raio X da área de embarque, acionaram o plantão da Polícia Federal, com a prisão de duas passageiras suspeitas de que estariam com drogas junto aos seus corpos.

As passageiras tinham como destino a cidade de Ribeirão Preto/SP, no voo LA 4781/3346, da companhia aérea LATAM. Com Karolaine também foi condenada a Ré Ádria dos Santos Faia. Mesmo com a condenação, o Ministério Público recorreu não se satisfazendo com a diminuição da pena que beneficiou Karolaine. Segundo a Promotor de Justiça Mário Ypianga Montero Neto, Karolaine já havia sido condenada pela prática do crime de roubo, o que retirava o benefício da figura privilegiada do tráfico, por ser contumaz na prática de crimes.

Ao deliberar sobre o pedido do Ministério Público, em voto seguido à unanimidade na Câmara Criminal, o Relator ponderou que “como sabemos, a existência de inquéritos policial e/ou ações penais em curso, bem como condenações por fatos posteriores, podem ser utilizados como circunstância apta a afastar a figura privilegiada, pelo fato de indicar a dedicação do agente a atividades criminosas” Da pena de 03 anos de reclusão, com a majoração, a sanção passou a 5 anos em regime semi aberto.