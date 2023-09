Júri condena dois homens por homicídio de rival do tráfico

Dois réus acusados de participação na morte de um dos homens de confiança de ex-líder do tráfico de drogas da Zona Leste da Capital foram condenados ontem (31/08) pelo Tribunal do Júri do 2º Juizado da 2ª Vara do Júri de Porto Alegre. O julgamento foi presidido pela Juíza de Direito Lourdes Helena Pacheco da Silva.

Pelo homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) de Bruno Bicca, o réu Rodrigo Rodrigues Alves da Rosa, vulgo Caveirinha, foi condenado a 16 anos, 9 meses e 18 dias de prisão, e Vladimir Cardoso Soares, o Xu, foi condenado a 16 anos e 4 meses.

Fato



Bruno foi morto no dia 05/05/13, por volta das 19h30min, na Rua Paulino Azurenha, bairro Partenon, zona leste da capital. De acordo com a acusação, a vítima foi assassinada com tiros na cabeça como forma de retaliação e afirmação de poder dos acusados. Xu teria ordenado a execução e Caveirinha efetuado os disparos.

Os dois foram denunciados com outros corréus, que passaram a responder em outro processo (houve a cisão processual) e mais outros dois, que faleceram.

Segundo o MP, a motivação teria sido descrita na letra da música “Funk das granadas”, gravada por um grupo de detentos de dentro da Cadeia Pública (antigo Presídio Central) de Porto Alegre.

Com informações do TJ-RS