Juíza aceita denúncia contra agressor de irmã de Cristiano Zanin

A juíza Isaura Cristina Barreira, da 30ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou denúncia contra o aposentado Rogério Cardoso Júnior.

O homem, de 64 anos, se tornou nacionalmente conhecido por tentar agredir a advogada Caroline Zanin, irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Ele também tentou chutar seus cães enquanto ela passeava com os animais de estimação em Perdizes, na zona oeste de São Paulo (SP).

A advogada havia registrado a ocorrência no dia 16 de outubro, e Júnior foi denunciado por lesão corporal e maus tratos contra animais pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) no primeiro dia de novembro.

Na decisão, a magistrada afirma que estavam presentes todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia. Ela deu prazo de dez dias para que o réu fosse citado e se manifestasse sobre a acusação.

Toda a ação do aposentado foi gravada por câmeras de segurança. Nas imagens, divulgadas à época, o homem se irrita com os latidos do animal e parte a pontapés para cima da advogada, que tenta entrar em um prédio para se proteger.

Processo 1542355-92.2023.8.26.0050

Com informações do Conjur