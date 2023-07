Isabelly Aurora e outros influencers serão ouvidos hoje em Audiência de Custódia

Foram encaminhados no dia de hoje, pelo Delegado de Polícia Cícero Túlio Coutinho Silva, do 13º DIP de Manaus, para serem ouvidos em audiência de custódia, os influencers Paulo Victor Monteiro Bastos e Isabelly Aurora Simplício Souza, após expedição de mandados de prisão preventiva nos autos do processo 0496778-73.2023.8.04.0001. Ambos foram recolhidos ao sistema prisional, no dia de ontem, por volta das 10 hs, o que implica que devam ser ouvidos em audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, ainda no dia de hoje.

Embora o processo que apura os ilícitos praticados pelos envolvidos corra em segredo de justiça, as prisões foram decretadas como medida necessária à garantia da instrução criminal, após a juíza ter limitado a operação que visa apurar crimes contra as relações de consumo, a ordem tributária e lavagem de dinheiro, em tese praticada pelos custodiados, a um procedimento de busca e apreensão.

No dia 29 de junho com o cumprimento dos mandados a Polícia Civil findou por autuar em flagrante delito, por tráfico de drogas, João Lucas da Silva Alves, o Picolé, e Enzo Felipe da Silva Oliveira, o Mano Queixo. No mesmo dia também foi presa Flávia Kethllen, por receptação qualificada, face a inúmeros produtos falsificados encontrados na Loja Lucca Conceito, no Parque Dez.

Ante os fatos perseguidos nos autos do processo 0496778-73.2023.8.04.0001, sobreveio, de então, o decreto de prisão preventiva, extensivo a João Lucas e os demais envolvidos pela prática de crimes decorrentes de rifas não autorizadas pelo sistema virtual com uso das redes sociais dos influencers, entre os quais Isabelly Aurora. Ambos serão requisitados hoje, para audiência de custódia.

A audiência visa apenas averiguar se foram respeitados os direitos dos custodiados por ocasião do cumprimento de prisão preventiva oriundos da própria justiça, em decorrência da operação que visa apurar um esquema em que os envolvidos movimentaram mais de R$ 5 milhões no período de um ano, com as rifas ilegais, cujos produtos eram sorteados com demarcação prévia de contemplados e sem comunicação à receita federal.

Processo nº 0496778-73.2023.8.04.0001