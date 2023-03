Inelegibilidade de Bolsonaro tem ação turbinada com depoimento de Anderson Torres

O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública de Ibaneis Rocha, Anderson Torres, presta seu depoimento em ação no TSE que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível para a disputa das próximas eleições. O motivo da ação é apurar a ilegalidade da conduta de Bolsonaro, enquanto Presidente, de questionar as urnas e o sistema eleitoral, sem provas, por ocasião de um encontro, em julho de 2022, que teve com embaixadores, em Brasília.

A ação em curso é uma AIJE- Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ajuizada pelo PDT. Torres respondeu à todas as perguntas que lhe foram formuladas, sendo ouvido por videoconferência, pois segue preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, por ordem de Moraes, ante a acusação de leniência em face da prática dos atos antidemocráticos do dia 08 de janeiro, em Brasília.