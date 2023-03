Ibaneis Rocha retorna ao cargo de Governador por ordem de Alexandre de Moraes

O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que Ibaneis Rocha retorne ao cargo de Governador do Distrito Federal. Ibaneis se encontrava afastado desde janeiro deste ano, após Moraes concluir que o Governador foi omisso nos ataques à sede dos Três Poderes, em Brasília. Moraes reformou a medida cautelar que havia determinado, por 90 dias, o afastamento do cargo do Governador.

A decisão de Moraes se harmoniza ao parecer do Procurador da República, Carlos Frederico Santos, que, chamado a opinar sobre o pedido de revogação da medida de afastamento, concluiu não haver motivos que autorizassem a permanência do afastamento.

“A volta do Governador para o comando do Poder Executivo do Distrito Federal não atrapalha o andamento da investigações sobre o atentado do dia 08 de janeiro”, registrou a Procuradoria da República.

Nesse contexto, Moraes firmou que não mais exista motivos que autorizem o afastamento, restando perfectibilizado as diligências até então tomadas para o esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias.