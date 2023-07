Homem que matou ex-namorada e ateou fogo ao corpo é condenado a 14 anos

O Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Joinville, em sessão realizada nesta semana (13/7), condenou um homem a 14 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de fogo.

O crime aconteceu em maio de 2022, no bairro Jardim Sofia. Logo após uma discussão, o acusado atirou contra a ex-companheira sem que ela pudesse esboçar qualquer reação e, na sequência, na tentativa de eliminar os vestígios do homicídio, encharcou o corpo da mulher com um litro de álcool e ateou fogo. Antes de fugir, trancou a porta do imóvel onde tudo aconteceu, de forma a dificultar a contenção das chamas por parte dos vizinhos. O edifício em questão é composto de várias quitinetes, todas habitadas, inclusive com a presença de crianças.

Ao réu, que já está encarcerado, não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Na próxima semana, dia 20/7, o denunciado passará por outro julgamento referente a crime cuja vítima também é mulher (Processo n. 5022288-25.2022.8.24.0038).

Com informações do TJ-SC