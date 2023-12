Guarda civil demitido por matar cão a tiros vira alvo de ação civil do Ministério Público

Demitido da Guarda Civil de Caraguatatuba por matar a tiros o cachorro de uma pessoa em situação de rua, um homem tornou-se alvo de ação civil pública ajuizada no dia 8 de dezembro pela Promotoria local. No processo, o MPSP pede que o acusado seja condenado a pagar o valor mínimo de R$ 10 mil a título de danos morais coletivos, a serem destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Consta na petição inicial que, em 2 de julho deste ano, o então guarda civil e outros companheiros de farda realizaram uma abordagem a moradores de rua no bairro do Indaiá quando um dos animais que estavam no local começou a latir. Diante disso, o réu atirou no animal e ordenou que o tutor enterrasse o corpo nas proximidades, ameaçando-o de morte caso ele contasse a alguém sobre os fatos.

Alvo de uma sindicância, o acusado foi inicialmente afastado de suas funções, mas acabou demitido após a Guarda Civil considerar que ele “não reúne condições morais de permanecer na instituição”.

Com informações do MPSP