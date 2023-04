Golpista que enganou vítima com venda de iphone é condenado em Manaus

Golpista que enganou vítima com venda de iphone é condenado à pena de 04 anos em regime inicial aberto, em Manaus. O golpe consistiu em fazer com que a vítima acreditasse que estava diante de uma loja virtual no Instagram, com a divulgação de iphones com preços mais vantajosos.

A vítima falava com o intermediador, que se apresentou com um nome falso, por meio do WhatsApp, e após os acertos efetuou a primeira transferência via Pix. Com o dinheiro na conta (obtido fraudulentamente), o golpista bloqueou a vítima nas redes sociais, momento em que ela percebeu que tinha caído no golpe. O autor do crime foi identificado por meio de consulta realizada no sistema da SINESP pela polícia civil, através da chave pix fornecida pelo próprio acusado para a obtenção indevida do dinheiro. Após as investigações, o acusado foi regularmente processado em ação penal e ainda pediu o benefício da dúvida.

A dúvida não favorece ao réu quando a prática criminosa finda evidenciada, dispôs o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, relator do recurso. Para Hamilton, restou transparente a manobra ardilosa para a obtenção da vantagem ilícita, com o falso anúncio de vendas de celulares de renomada marca a preços mais vantajosos.

“A narrativa de que o Recorrente emprestou, uma única vez, seus dados bancários para que terceiro, desconhecido e que o teria abordado, via aplicativo de mensagens WhatsApp, recebesse dinheiro, que não sabia ser proveniente de um crime, não é crível e está em total dissonância com as provas dos autos”. Foram identificadas as chaves Pix por meio das quais os golpes foram efetuados.

O acusado ainda tentou o benefício do Acordo de Não Persecução Penal , mas foi negado por falta de requisito de ordem objetiva, pois a pena mínima prevista para o tipo penal não é inferior aos 04 anos exigidos pela lei de regência.

Processo nº 0679630-36.2021.8.04.0001

