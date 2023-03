Federal adia depoimento de Bento Albuquerque a pedido da defesa

Bento Albuquerque, ex ministro de Bolsonaro, prestaria depoimento à Polícia Federal na próxima terça feira, dia 13 de março. Atendendo a pedido da defesa, a inquirição foi remarcada para o dia seguinte. Acredita-se que o ex-ministro das Minas e Energia tenha muita informação a dar. Um vídeo obtido pela TV Globo mostra, inclusive, o momento em que Bento Albuquerque tentou liberar as joias que são avaliadas em R$ 16, 5 milhões. Albuquerque teria dito que “isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama”, no momento em que atuou para liberar o presente que teria sido doada pela Arábia Saudita.

Ao chegar no Aeroporto de Guarulhos, na data de 26 de outubro de 2021, o ex-ministro teria dito que ‘nunca recebeu coisa tão grande’. Ao depois, mudou a versão, e afirmou que as joias eram para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. A Federal ainda marcará data para a ouvida de Marcos André Soeiro, assessor, à época do ex-ministro que manteve conversa com um servidor da Receita, antes da intervenção do Albuquerque.