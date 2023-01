Federal e vândalos: 1.843 ouvidos com 1.159 suspeitos presos por práticas terroristas

A Polícia Federal concluiu no dia de ontem, quarta feira, os depoimentos de 1.843 extremistas bolsonaristas que foram detidos por envolvimento nas badernas golpistas realizadas no último domingo, dia 8 de janeiro em Brasília. Desses 1.843 detidos e que foram abrigados no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, 1.149 foram presos. O restante, 684, foram liberados.

Idosos, pessoas com problema de saúde e mães acompanhadas de crianças foram liberadas. Quem foi encaminhado ao sistema prisional foi conduzido pela Polícia Civil ao IML- Instituto Médico Legal. Os detidos têm direito a uma audiência de custódia, mas a acusação que pesa contra os mesmos é grave: práticas terroristas.