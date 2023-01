Exército abre investigação sobre vídeo em que Coronel xinga militares de alta patente

O Comando Militar do Planalto abriu investigações e pretende investigar oficial que participou de atos extremista de domingo e publicou vídeos com ofensas a militares durante os atos extremistas em Brasília. O Inquérito Policial Militar foi aberto por ondem do general Gustavo Henrique Dutra Menezes.

“Forças Armadas filhas da puta. bando de generais filhos da puta. Vanguardeiros de merda. Covardes. Olha o que está acontecendo com a gente. Freire Gomes(ex-comandante do Exército) filho da puta. Alto Comando do caralho. Olha aqui o povo, minha esposa. Esse nosso Exército é uma merda. Vão tudo tomar no cu”, esbravejou o coronal enquanto se retirava da Esplanada, no domingo, após a PM usar gás lacrimogêneo contra os extremistas. O oficial aparecia abraçado a sua mulher.

Em seguida, o coronel, que é guerreiro de selva e tem o curso d Montanha, divulgou um segundo vídeo com ofensas. O oficial foi demitido na segunda feira, do Hospital das Forças Armadas, onde era contratado como prestador de serviço por tempo determinado.