ESUDPAM lança livro sobre atuação extrajudicial da defensoria em defesa dos vulneráveis 

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) realizou, ontem (3), o lançamento do livro “Custos Vulnerabilis Familiae – Defensoria Pública e a proteção emancipatória das famílias vulneráveis”, do defensor público do Amazonas Helom Nunes.

Conforme o autor, a obra, publicada pela editora D’Plácido, traz uma reflexão sobre a atuação extrajudicial da Defensoria Pública nos conflitos familiares através de uma Justiça transformadora.

“A Defensoria vem investindo em atuações extrajudiciais como educação em direitos, conciliação, mediação e negociação, e esse trabalho busca estimular as pessoas a perceberem que a gente já percorreu grandes espaços, mas também renovar as nossas esperanças em um novo avançar, e descobrir esse direito de família tão humano dentro da Defensoria, que é a instituição mais humana e mais próxima do cidadão”, ressaltou Helom Nunes.

O evento aconteceu no auditório da Sede Administrativa, no Aleixo, na Centro-Sul de Manaus, após um bate-papo sobre o tema, que contou com a mediação da defensora pública Petra Sofia Ferreira e do juiz Gildo Alves Filho. Membros e servidores da DPE-AM também prestigiaram o lançamento da obra.

Com informações da DPEAM