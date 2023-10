DPE faz atendimentos às famílias vítimas de deslizamentos em Beruri/AM

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) enviou uma equipe para atuar no atendimento das mais de 70 famílias vítimas do deslizamento de terra ocorrido no último sábado (30), na Vila do Arumã, em Beruri (AM), e que vitimou uma criança de 7 anos e uma jovem de 16. A ação de assistência às famílias atingidas é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Cartório Extrajudicial de Registro Civil de Beruri/AM.

Durante a visita às comunidades próximas ao local do acidente, 70 atendimentos foram realizados, entre eles, o da dona Rosa* (nome fictício para preservar a identidade da assistida). “A água levou tudo e sem a documentação a gente não é nada. Então, essa ação da Defensoria para solicitar nossa certidão de nascimento já é um começo e é o que a gente precisa”, afirmou a moradora.

A defensora pública Márcia Mileni, coordenadora do Polo Rio Negro-Solimões, iniciou a coleta de dados das pessoas afetadas pelo deslizamento e explicou como será o atendimento na localidade. “Nós estamos mapeando as necessidades primárias da população, com escuta cuidadosa. De imediato, a gente já identificou a necessidade de direcionar solicitações de expedição da segunda via da certidão de nascimento e já estamos articulando com o cartório de Beruri para que essa expedição aconteça da forma mais célere possível. Depois disso, poderemos iniciar um planejamento a longo prazo desse atendimento”, contou a defensora.

Os atendimentos da DPE-AM em Beruri seguem até sexta-feira (6), de 8h às 12h, e de 14h às 18h, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado na rua Amazonas, s/n, bairro São Francisco. Ainda em outubro, outra equipe da DPE-AM deve retornar ao município para realizar novos atendimentos.

Para auxiliar as famílias afetadas pelo deslizamento de terra, a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) iniciou uma campanha de arrecadação de vestuário, calçados, roupa de cama, mesa e banho, além de alimentos não-perecíveis. A entrega desses itens pode ser feita até a próxima sexta-feira (6), na sede administrativa da DPE-AM, localizada na avenida André Araújo, 679, Aleixo, ou na sede da Esudpam, na rua 24 de Maio, 321, Centro.

Com informações da DPE-AM