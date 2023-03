Eduardo Bolsonaro faz ensaios para que Flávio Dino explique entrada na Maré

Ao menos três requerimentos foram formalizados na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para que Flávio Dino compareça e dê explicações sobre temas variados e, o mais recente de todos eles se refere a uma visita do Ministro ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Foi a oportunidade que permitiu ao deputado Eduardo Bolsonaro de alfinetar o ministro pelas redes sociais. A Maré é uma favela conhecida por ter milicianos com forte poderio de armas.

Eduardo, sobre o acontecimento, criticou, em tom indagativo a ação de Dino: “O ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas dois carros e sem trocar tiros”, insinuando envolvimento com o crime organizado. Eduardo diz que apenas quer explicações, não havendo ofensas.

Para Eduardo Bolsonaro, foge à normalidade um ministro que comanda policiais entrar em uma área dominada pelo crime. O Ministro rebateu as falas do deputado e firmou que não tem medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos. Eduardo anunciou que não medirá esforços para que esse conteúdo seja alvo de apuração pela Comissão de Segurança da Câmara, comandada pelo PL.