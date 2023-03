‘É lógico que ele perdeu tamanho’ diz Arthur Lira em relação a Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao ser indagado sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que ‘é lógico que ele perdeu tamanho’. O anúncio foi feito por meio de entrevista a Globo News, no dia de ontem. Lira acusa que a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos refletiu diretamente em sua relevância política, diminuindo-a.

No mesmo dia, Lira cumpriu encontro com o presidente da República, Luiz Inácio e informou que o escopo seria discutir a base da sustentação do governo. Nada de pedidos de cargos, arrematou o parlamentar. Nunca falei de cargos com o presidente Lula, disse Lira à Globo News.