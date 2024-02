É indiferente a via eleita pelo credor para a cobrança de dívida fulminada pela prescrição

Dívida contra a qual decorreu o período de cinco anos sem que o credor tenha exercitado sua cobrança, é indiferente para o direito que a pretensão seja pela via extrajudicial. A pretensão é regida pelo princípio da indiferença das vias. Se o credor, dentro do curso do prazo de cinco anos da origem da dívida não trabalhou para reaver o valor financeiro concedido a título de crédito, mantendo paralisada sua pretensão de cobrar, tem contra si o decurso de prazo prescricional, não sendo possível exercer a pretensão de cobrança, independentemente da via eleita, seja judicial ou extrajudicialmente.

Com essa fundamentação, o Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do TJAM, aceitou apelo contra sentença que entendeu pertinente a inscrição do devedor na Plataforma Serasa Limpa Nome, sob o fundamento de que somente seria vedada a cobrança judicial ante o transcurso de mais de cinco anos da relação jurídica que deu causa a emissão de parcelas referentes a linha de financiamento não adimplido pelo consumidor.

A celeuma cingiu-se à possibilidade de inscrição de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”. No caso concreto restou demonstrado a existência de débitos pendentes em nome do autor referente a contrato assumido com a empresa. Entretanto, a Segunda Instância, com voto do Relator fixou o entendimento de que houve o transcurso de prazo prescricional, como previsto na regra do artigo 206,§ 5º do Código Civil.

Aplicou-se ao caso recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que conquanto o direito subjetivo persista após a prescrição, sua subsistência não é suficiente, por si só, para permitir a cobrança extrajudicial do débito.

A razão é que a pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, seja a pretensão exercida judicial ou extrajudicialmente. Desta forma, o credor ao ter sua pretensão comprometida ante a eficácia paralisada em razão do decurso do prazo prescricional, não é possível exercê-la independentemente da via eleita, seja em ação judicial de cobrança ou por sua inscrição em plataforma de dívidas para negociação administrativa.

Processo: 0763525-55.2022.8.04.0001

Leia a ementa: