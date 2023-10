Dupla que atacou casal com mais de 70 facadas cumprirá 42 anos de prisão por homicídios

O Tribunal do Júri da comarca de Içara, em sessão promovida neste mês, condenou um homem e uma mulher pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, ambos qualificados. As penas, somadas, ultrapassaram 42 anos de prisão. O crime ocorreu em novembro de 2021, no bairro Coqueiros, cidade-sede da comarca.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os réus estavam no banco traseiro de um carro no qual as vítimas ocupavam os bancos dianteiros – motorista e caroneira. Neste momento e circunstância foi que a dupla agressora puxou das facas que traziam consigo e iniciou sequência de golpes pelas costas das vítimas.

O homem ao volante, de 27 anos, foi atingido por 67 facadas, que causaram choque hipovolêmico responsável por sua morte. A mulher ao seu lado também foi vítima de inúmeros golpes de faca que atingiram seu braço e a região cervical, mas conseguiu segurar a faca do denunciado, impedir a continuidade das agressões e evitar que o homicídio fosse consumado.

A motivação para tanta violência estaria relacionada a dívida oriunda do tráfico de drogas entre os ocupantes do automóvel. Além disso, quando os policiais procuravam o réu pelos crimes, encontraram na residência do acusado invólucros com cocaína e maconha e uma balança de precisão.

O homem foi condenado, por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e tráfico de drogas, a pena de 21 anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A mulher foi condenada por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificado a pena de 21 anos, em regime inicial fechado. Presos desde janeiro de 2022, aos dois foi negado o direito de recorrer em liberdade. Cabe recurso da decisão ao TJSC. O júri ocorreu no último dia 24 (Autos nº 5000606-44.2022.8.24.0028).