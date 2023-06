DPE-AM expede recomendação para evitar falta de dinheiro nos caixas eletrônicos em Parintins

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio do Polo do Baixo Amazonas, expediu, na terça-feira (27), uma recomendação ao banco Bradesco para evitar a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos durante o 56º Festival Folclórico de Parintins.

Segundo os defensores que atuam no Polo, a medida foi tomada levando em consideração episódios do fim de abril, quando observou-se a indisponibilidade de cédulas nos caixas eletrônicos durante festas na cidade.

“Além do aumento da demanda naturalmente ocasionada pela ampliação substancial da população durante do Festival Folclórico de Parintins, tal fator também costuma gerar instabilidade no sinal de internet e celular, dificultando a realização de operações por meio do pix e de cartões, o que torna ainda mais evidente a necessidade de saque de cédulas pelos consumidores”, diz trecho da recomendação.

No documento, a Defensoria solicita que o banco adote medidas não só para evitar a indisponibilidade de cédulas nos caixas, como também informe o cronograma de atividades, a fim de evitar que a população consumidora seja prejudicada, caso o problema volte a ocorrer. A instituição financeira possui um prazo de três dias para apresentar as respostas.

