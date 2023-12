DPE-AM atenderá em regime de plantão de 20 de dezembro a 7 de Janeiro

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) atenderá em regime de plantão a partir desta quarta-feira (20) até o dia 7 de janeiro de 2024, em virtude do recesso forense.

Durante este período, o atendimento para casos urgentes como direito à vida e à saúde, habeas corpus, mandado de segurança , medida protetiva em situação de violência doméstica e pedidos relacionados à infância e ao adolescente, entre outros, será realizado de 8h às 17h, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, através do número (92) 98559-1599.

O atendimento regular será retomado no dia 8 de janeiro.

Com informações da DPEAM