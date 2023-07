Desembargador Cezar Bandiera é aclamado para vaga no TRE/AM

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas aclamou, na sessão desta terça-feira (11/07) o nome do desembargador Cezar Luiz Bandiera para preenchimento da vaga de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM).

A vaga foi aberta pelo Edital n.º 39/2023-PTJ, em decorrência do término, a ocorrer em 19/08/2023, do primeiro biênio do desembargador Abraham Peixoto Campos Filho na classe de magistrados na instituição.

O desembargador Cezar Bandiera, que já trabalhou na Justiça Eleitoral, foi parabenizado pelos demais membros do colegiado após sua aclamação ao cargo, cujas funções desempenhará simultaneamente às assumidas no TJAM.

O magistrado é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e Ciesa, e foi eleito desembargador do TJAM em 2021.

Em sua carreira, exerceu a função de advogado no Projeto Fundiário Humaitá do Incra e em 1983 foi aprovado para o cargo de juiz no Amazonas, tendo trabalhado em diversas comarcas, além de ter atuado na informatização dos sistemas do TJAM e como juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.

Com informações do TJAM