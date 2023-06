De imorrível a inelegível: Amanhã será declarada a suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma, nesta quinta-feira (29), a partir das 9h, o julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) 0600814-85, que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O TSE reservou três sessões para a análise do processo, nos dias 22, 27 e 29 deste mês.

Nesta quinta (29), a sessão terá início com o voto do ministro Raul Araújo, e, em seguida, votam os ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia (vice-presidente do TSE), Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal. A expectativa para o julgamento é de 5 a 2 contra Bolsonaro, sem pedido de vista, após Benedito Gonçalves votar favoravelmente para a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente.

Um pedido de vista apenas adiaria o julgamento de um processo cujo resultado todos já conhecem. O que pode ocorrer é que, simplesmente, Raul Araújo e Kássio Nunes apresentem fundamentos em contrário a inelegibilidade, mas sem que os votos representem qualquer alteração fática e jurídica. Amanhã, o ex-presidente, imbrochável e imorrível, será declarado inelegível, e por oito anos.