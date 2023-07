Danos à saúde provocados por vacinas anti-Covid serão examinados por justiça alemã

Uma média de 209 pedidos de indenização contra produtores de imunizantes da Covid-19 encontram tramitação nos tribunais de justiça da Alemanha conforme noticiou o jornal Welt Am Sonntag no fim da semana passada. O jornal cita dados do Ministério da Saúde do país. Em suma, o que é levado à justiça são casos que narram eventuais efeitos colaterais inesperados que, segundo os autores, foram causados por imunizantes.

Numa das ações que encontra espaço na justiça, no estado alemão de Baden Wurttemberg, no sul do país, um homem de 58 anos de idade atribuiu a um imunizante produzido pela empresa alemã Biontech, em parceira com a Pfizer, o fato de sofrer as consequências de uma grave deterioração da visão no olho direito. O valor pedido, a título de indenização é de 150 mil Euros. As empresas alegam que a ação é vazia, sem fundamentos.

Na Baviera alemã, o Tribunal Superior de Bamberg também analisa, nessa semana, um pedido de compensação por danos, via recurso de apelação, de uma mulher que diz ter sido vítima de efeitos colaterais da Astrazeneca. A autora alegou graves queixas de saúde após a opção pelo imunizante. A causa chegou ao tribunal após a ação ser julgada improcedente na primeira instância.