Dados de celular monitorados pela Abin teriam sido usados para espionagem

Um possível rastreamento permitido por meio de transferência de dados do celular para torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões, através das ERB- Estação Rádio Base foi usado pela ABIN para monitorar em tempo real, diversas pessoas, com informações sobre deslocamentos, em espionagem dos alvos, o que teria permitido aferir o deslocamento de qualquer pessoa por meio de telefone celular, nos três primeiros anos do Governo Bolsonaro.

Não havia protocolo oficial e o programa utilizado permitiu vigiar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses, isso sem qualquer autorização legal, o que motivou a abertura de investigações dos órgãos competentes, aí se inserindo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Os dados revelados afrontam não apenas a intimidade das pessoas mas a fragilidade do sistema de telecomunicações do país.