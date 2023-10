Corregedoria do MPF fará atendimento ao público no Amazonas no dia 18 de outubro

A Corregedoria do Ministério Público Federal (MPF) atenderá a população do Amazonas que queira apresentar eventuais denúncias, elogios, críticas ou sugestões referentes à atuação funcional dos procuradores da república que atuam no Amazonas. O atendimento será realizado no dia 18 de outubro .

Neste dia, haverá atendimento presencial, das 8h às 14h, em Manaus (prédio-sede, localizado na Avenida André Araújo, 354 – Adrianópolis) e no município de Tabatinga (Avenida da Amizade, 33). Os interessados devem fazer agendamento prévio, até as 17h do dia 17 de outubro, via e-mail [email protected].

A Corregedoria do MPF organizará a agenda de atendimentos, assim como a confirmação do horário. Caso necessário, os cidadãos que se dirigirem aos prédios do MPF no Amazonas também poderão ser direcionados para atendimento por meio de videoconferência com o procurador regional da República Bruno Calabrich.

Correição – O objetivo das correições ordinárias é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos procuradores da República no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais, bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do MPF.

Os trabalhos serão realizados no período de 16 a 20 de outubro de 2023, na Procuradoria da República no Amazonas (PR/AM) e na Procuradoria da República no Município (PRM) de Tabatinga. Conforme definido na Portaria CMPF N°58, de 15 de setembro de 2023, a comissão é formada pelos procuradores Regionais da República Bruno Freire de Carvalho Calabrich, Gustavo Pessanha Velloso, Danilo Pinheiro Dias, Leonardo Cardoso de Freitas e Márcia Noll Barboza.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato por meio do endereço eletrônico [email protected] ou pelo telefone (61) 99304-8240.

Com informações do MPF/AM