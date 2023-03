Contrato com banco somente será válido se for especificamente pactuado

Não comprovada a base legal ou contratual de descontos sofridos na conta corrente do cliente pela instituição financeira torna a conduta do banco ilícita. A contratação de pacote de serviços pressupõe contrato escrito e específico, firmou o desembargador Paulo César Caminha ao relatar recurso do Bradesco contra um cliente. Mike Costa, o autor, obteve a procedência do pedido de devolução em dobro de todos os valores ilicitamente lançados contra si. Ainda que haja contrato, a ausência de especificidade no pacto não permite a convalidação desses lançamentos.

O cliente tem que ser informado detalhadamente acerca da sistemática de funcionamento do contrato, pois assim determina o código de defesa do consumidor, lei que rege as relações entre os bancos e os clientes, pois bancos são fornecedores de serviços.

Noutro giro, é do fornecedor, no caso o banco , de comprovar que agiu de acordo com a boa-fé objetiva. “A contratação de pacote de serviços pressupõe contrato escrito e específico, conforme o artigo 8º da Resolução do Banco Central”, deliberou-se. Os descontos foram duradouros.

Descontos indevidos em conta corrente por extenso lapso temporal resultam em danos morais contra o cliente. Não havendo respaldo para esses contratos, ante a ausência de contrato ou a falta de seus elementos essenciais, como informações detalhadas, o contrato há nulidade nos descontos, cujos danos decorrentes impõe indenização.

Processo nº 0654301-85.2022.8.04.0001

Leia o acórdão :