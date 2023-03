Consumidor deve ser indenizado por negativação irregular com juros desde o dia do registro indevido

Consumidor deve ser indenizado com juros desde o dia do registro indevido na conta corrente do Banco Bradesco. A decisão foi relatada pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas que, modificou, por meio de uma Reclamação Constitucional contra a Turma Recursal, a decisão que havia declarado o pagamento dos juros somente a partir do momento em que o banco foi citado no processo.

A ação no juizado foi inaugurada pelo fato de que o autor foi impedido de realizar uma compra no comércio de Manaus porque estava negativado no SPC/SERASA, com apontamento da dívida pelo banco. O autor não conhecia a origem da dívida e conseguiu que o Judiciário a declarasse inconsistente. Também foi julgado procedente o pedido de danos morais, aplicando-se juros a partir da citação do banco réu.

O recurso à Turma Recursal se limitou a discutir a partir de que data esses juros deveriam ser aplicados. O autor fincou posicionamento de que deveria ser aplicada a Súmula 54 do STJ. Não tendo contrato com o banco para as cobranças, como reconhecido, se cuidaria de dano extracontratual. Nesses casos, o autor defendeu que os juros deveriam ter incidido, por meio da decisão, desde a data em que, no caso concreto, tenha sido vítima do ato ilícito praticado pelo banco com o registro da dívida. A Turma Recursal negou o recurso.

Inconformado, o consumidor usou de Reclamação Constitucional, ajuizada no Tribunal de Justiça do Amazonas, pedindo a cassação do Acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, alegando a omissão dos juízes na avaliação de que, ao caso concreto, como insistido, deveria ser aplicado precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Ao decidir a Reclamação, o relator acolheu o pedido, e registrou que a questão seja de ordem pública, acolhendo os fundamentos do Reclamante, com a cassação do acórdão , determinando a realização de novo julgamento para que seja observado o paradigma indicado.

Processo nº 4007781-51.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :