Congresso reúne magistrados para debater sobre Centros de Inteligência do Judiciário

O desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, coordenador do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Amazonas, está participando do “Primeiro Congresso dos Centros de Inteligência Judiciários”, que segue até esta sexta-feira (17/03) em Belo Horizonte (MG).

O evento é realizado pelo Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o Centro Local de Inteligência da Justiça Federal da 6.ª Região, e visa à promoção do diálogo e do aperfeiçoamento do trabalho de magistrados, servidores e profissionais que atuam nos diversos centros de inteligência do Brasil.

“Este espaço propiciou uma rica troca de experiências entre os centros de Inteligência dos diversos segmentos da Justiça de todos os Estados. Algo ainda inédito, porque se trata do primeiro congresso realizado”, afirma o desembargador.

Conforme a organização, o contexto que levou à criação dos centros de inteligência inclui as dificuldades enfrentadas pelo excesso de litigiosidade e a repetição de demandas em conflitos massivos, entre outros aspectos, que exigem tratamento pelo Judiciário.

Nesta primeira edição o congresso aborda a atuação efetiva dos centros de inteligência, sob a ótica da prevenção de conflitos e da atuação sistêmica desses centros no combate à litigância predatória e no aprimoramento da gestão de precedentes, com palestras, debates, apresentação de artigos científicos e oficinas com estudo de casos práticos.

O objetivo é levar a implementação de ações de cooperação e a construção conjunta de soluções para o enfrentamento dos desafios para a prestação jurisdicional, considerando-se também a prevenção dos conflitos. Com informações do TJAM