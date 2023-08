Condenado a 20 anos homem que tentou matar companheira

O MPSP obteve, na última sexta-feira (25/8), condenação a 20 anos de prisão em regime fechado do homem que tentou matar a companheira em São José do Rio Preto. Acatando a tese da Promotoria, o Plenário do Júri reconheceu a presença das qualificadoras de feminicídio, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com os autos, o réu, reincidente em agressão contra mulher, atacou a companheira com chutes, socos e mordidas, asfixando-a e desferindo contra ela diversos golpes de faca, inclusive na região genital. A mulher perdeu os sentidos, mas sobreviveu apesar dos ferimentos sofridos numa Sexta-Feira Santa.

O prootor João Santa Terra atuaou no caso.

Com informações do MPSP