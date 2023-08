Caso Débora: Bebê foi arrancado da barriga de grávida e jogado em rio em Manaus

Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, suspeito de matar Débora da Silva Alves, de 18, que estava grávida de oito meses, contou detalhes do crime macabro para a polícia e revelou ter arrancado o bebê da barriga da mulher com uma faca de cortar pão.

De acordo com o delegado-geral Bruno Fraga, Gil, que foi preso na terça-feira (8), no Pará, confessou que após retirar a criança, pegou o corpo do bebê e lançou no meio do rio Negro. Ele era pai da criança e cometeu o crime para não assumir a paternidade.

“Nós informamos agora que houve a morte do bebê. O autor foi interrogado e nós tivemos conhecimento da dinâmica dessa barbárie. Após terem tirado a vida da Débora com o auxílio dos comparsas. Com uma faca de cozinha ele tirou o bebê. Utilizou um saco de estopa para ocultar o cadáver do bebê e colocou diversos pedaços de ferro dentro desse saco e foi ao Porto da Ceasa e lançou o corpo no meio do rio”, disse o delegado.

Na tarde desta quinta-feira (10), equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) prenderam também Ana Júlia Azevedo Ribeiro, de 29 anos, esposa de Gil, que também é suspeita de envolvimento na morte de Débora.