Bmg deve indenizar por fraude em contrato consignado

A Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal de Justiça do Amazonas, editou voto seguido à unanimidade na Primeira Câmara Cível do Amazonas, onde se reconheceu ter sido desidiosa e negligente a conduta do Banco Bmg, ao não ter adotado os cuidados necessários para evitar fraude em contratos. No caso a autora narrou na justiça que teve mês a mês descontos indevidos em seu contracheque, por 30 vezes, por empréstimo que não tomou a iniciativa de contratar.

Ao Juiz Saulo Goes Pinto, na cidade de Itacoatiara/Amazonas, em ação que pediu o reconhecimento da inexistência da dívida, a restituição dos valores indevidos e a reparação de danos morais, a autora Zenilda Alves negou que tenha firmado qualquer relação jurídica contratual com o Banco Bmg.

O Bmg tentou o reconhecimento da ilegitimidade para compor a ação, e atribuiu que quem deveria estar na condição de réu era o Banco Itaú, porque havia cedido para essa instituição financeira a carteira de créditos consignados. Ocorre que os descontos mensais no contracheque de Zenilda tiveram os registros do próprio Bmg, assim foi negada a tese da ilegitimidade.

Afora a tese de ilegitimidade o Bmg não ofertou, com a contestação, nenhum documento que pudesse levar ao raciocínio de que não houvesse razão ao pedido da autora. A ação foi julgada procedente e o Banco foi condenado à restituição de todos os valores descontados indevidamente, a partir da citação válida. Foram fixados R$ 5 mil a título de indenização por danos morais.

Com o julgamento do recurso de apelação, interposto pelo Banco, o Acórdão confirmou a sentença de primeiro grau e deliberou que ‘a ação do Banco em efetuar, mensalmente descontos na conta da Apelada, mediante fraude, presume a má-fé desta, nascendo, portanto, o direito da consumidora à repetição do indébito”.

Processo nº 0001103-89.2018.8.04.4701

