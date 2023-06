Bemol é condenada a indenizar cliente por bloqueio injustificado de conta corrente

A Bemol Serviços Financeiros Ltda foi condenada a indenizar pelo bloqueio temporário e indevido de conta corrente sobre a qual o cliente fez o depósito de valores para o atendimento de suas despesas básicas, com reflexos negativos no comprometimento de suas obrigações, face à restrição irregular de acesso aos serviços bancários da financeira.

Na decisão o Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, do 12º Juizado Especial, dispôs que a falha na prestação de serviços da Bemol Financeira refletiu em conduta que causou danos morais à pessoa do autor, fixando o importe de R$ 8 mil, a título de indenização.

Ao firmar pela procedência dos vícios dos serviços prestados ao consumidor, o juiz deu à causa, por semelhança, o tratamento jurídico dispensado às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva, e que devem empreender esforços necessários para garantir a eficiência e a segurança do serviço financeiro almejado pelo cliente.

No caso, os autos revelaram que houve o bloqueio indevido do saldo aplicado pelo autor, não se aceitando a justificativa ofertada pela empresa ré.

O autor narrou que a Bemol Financeira bloqueou a conta corrente onde mantinha os depósitos para despesas diárias de alimentação, transporte, lazer e educação da família, acusando que a Bemol não desbloqueou os valores e tampouco permitiu sacar o valor bloqueado, o que lhe acarretou sérios constrangimentos.

Ao contestar a ação a empresa não negou o bloqueio, mas ofertou justificativas, não acolhidas. Segundo a empresa o bloqueio da conta se deu por inconsistência no cadastro, mas que essa falha teria sido sanada pela própria financeira, ainda na fase administrativa.

Ao ultimar os fundamentos de sua decisão, o magistrado considerou que pelo sistema de telas virtuais da financeira, juntadas em cópias nos autos, o autor sofreu, por 09 (nove) dias o bloqueio da conta, sem poder movimentá-la, em circunstâncias que evidenciaram a falta de boa-fé para com o cliente.

Concluindo a sentença, o juiz fundamentou pela ocorrência de transtornos, angústia e frustração causados ao cliente, que sofreu injustificado bloqueio da conta-corrente e arrematou que o prestador de serviços bancários responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos usuários.

Processo n° 0467032-63.2023.8.04.0001

