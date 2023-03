Banco deve custear perícia quando consumidor impugnar assinatura do contrato

Cabe ao banco custear perícia quando o consumidor impugnar assinatura de um contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira. Desta maneira, compete ao Banco o ônus da prova da autenticidade do contrato tido como assinado pelo cliente. No caso concreto, a autora se manifestou pela necessidade da perícia grafotécnica, argumentando que o contrato juntado pelo Banco Daycoval continha uma falsificação grosseira de assinatura. A ação tramita no juízo da 1ª Vara Cível, em Manaus.

Na petição, a autora Maria Socorro Lima pediu que o juízo declarasse inexistente uma cobrança de 96 parcelas que estão sendo efetuadas mensalmente em seu contracheque como decorrente de um empréstimo com o banco Daycoval. A consumidora firmou não ter efetuado nenhum contrato. O banco contestou a ação e fez a juntada de um documento que seria a prova da contratação, indicando que teria sido assinado pela autora.

Não aceitando a alegação e tampouco a prova juntada, a autora impugnou o documento, e pediu a realização de um exame grafotécnico para provar que não assinou o documento. A prova foi deferida em despacho da juíza Sheila Jordana de Sales.

Na decisão se registrou que cabe ao banco requerido o pagamento dos honorários periciais. “Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato juntado no processo, cabe à instituição financeira/re o ônus da prova dessa autenticidade”. É que no caso, embora a autora tenha impugnado a prova, o ônus de demonstrar a validade do documento compete a quem o produziu, no caso, o banco.

Processo nº 0635256-32.2021.8.04.0001

Leia o acórdão :