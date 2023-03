Anistia tributária é concedida em Mandado de Segurança por haver direito previsto em lei

É inarredável que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, mas cabe ao interessado pedir, e ao judiciário apreciar, a existência de direito líquido e certo contra ato administrativo que é combatido por ter dado ao caso interpretação de lei, que, concretamente, agrida direito, por se comprovar o ato abusivo da interpretação. Nesse contexto, o Desembargador Anselmo Chíxaro, do Tribunal de Justiça do Amazonas, concedeu anistia tributária que foi negada administrativamente, mas esteve prevista como direito do impetrante na Lei 5.320/2020, do Amazonas.



No caso concreto, a impetrante disputou a validez de sua adesão ao REFIS Estadual. Após ser judicialmente cobrada, a Petrobras Distribuidora quitou o débito fiscal, com descontos de juros e multa, aderindo ao programa de anistia fiscal. O fundamento descrito para esse indeferimento foi o de que a Lei 5.320 não alcança os débitos que tenham sido objeto de litígio judicial ou administrativo, à não ser que o devedor desistisse da impugnação de ações de cobrança no prazo conferido.

O Estado impugnou a ação, firmando pela inviabilidade da via eleita, e alegou necessidade de dilação probatória, não cabível por meio de mandado de segurança , e que não houve nenhuma irregularidade no indeferimento de ingresso da impetrante no programa de refinanciamento fiscal.

Ao conceder a ordem requerida, a decisão firmou que não se cuidou, na espécie, de que o impetrante estivesse a debater a lei em tese, mas se considerou a necessidade de impugnação de ato concreto e abusivo que legitimou a impetração do mandado de segurança . Concluiu-se que o impetrante impugnou a interpretação dada à lei pela autoridade coatora e expediu-se ordem para firmar a anistia fiscal, entendida no caso como direito líquido e certo do impetrante.

A execução fiscal contra a Petrobrás correspondeu a um valor de pouco mais de R$ 32 milhões. Com a adesão ao REFIS esses valores foram reduzidos para R$ 10 milhões de Reais.

Processo nº 0699651-33.2021.8.04.0001

