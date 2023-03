Amazonas Energia deve enviar notificação prévia para realizar vistoria em condomínio de Manaus

Empresa Amazonas Energia deve enviar notificação prévia, acompanhada de envio de recebimento (AR), para a realização de vistoria no condomínio de Manaus. A decisão foi de segunda-feira (27). O acórdão foi relatado pela desembargadora Graça Figueiredo, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, que atendeu parcialmente o recurso do condomínio Maison Ephigênio Salles.

Na sessão, houve sustentação oral pela parte agravante, que recebeu aviso de corte e suspensão do serviço pela não liberação de acesso na portaria para vistoria aos medidores. Então pediu a reforma da liminar e o cumprimento da Lei n.º 83/2010, que regulamenta a necessidade de notificação prévia antes da realização de vistoria técnica ou inspeção em unidade consumidora de energia elétrica.

A defesa também pediu que a concessionária não efetuasse qualquer corte ou suspensão do fornecimento de energia elétrica do condomínio, citando a Lei n.º 5.143/2020, pois quando a ação foi iniciada estava em vigor o Decreto Estadual n.º 44.096/2021, que prorrogou o estado de calamidade pública pelo prazo de 180 dias.

Conforme a relatora, não vislumbra-se no processo que a inspeção foi previamente anunciada para indicar perito apto a acompanhar a vistoria, então tem razão o agravante quanto à de notificação prévia enviada com AR ao endereço do consumidor informando dia e hora da vistoria. A notificação seria dispensada pela lei apenas em caso de haver boletim de ocorrência tratando de furto de energia.

“Diante disso, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de notificação prévia para realização de vistoria na unidade consumidora, a teor da Lei Estadual n.º 83/2010”, afirmou a desembargadora Graça Figueiredo.

Quanto ao corte ou suspensão, a magistrada observou que a Lei n.º 5.143/2020 não se aplica ao caso, pois veda a suspensão no abastecimento de energia em caso de extrema gravidade social quando ocorrer falta de pagamento, e o aviso enviado teve como causa o impedimento de acesso aos medidores, não a falta de pagamento.

Neste sentido, se forem cumpridas as formalidades exigidas, mas não for permitido o acesso aos medidores para vistoria ou inspeção, não haverá qualquer óbice à suspensão do fornecimento de energia, destacou a relatora.

Processo n.º 4001000-13.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 4001000-13.2022.8.04.0000/CAPITAL – FÓRUMMINISTRO HENOCH REIS /16ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATORA : DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.AGRAVANTE : CONDOMINIO MAISON EPHIGENIO SALLES .ADVOGADO: FABRIZIO DE SOUZA BARROSO GROSSO .AGRAVADO : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A .ADVOGADO : DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE . EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA TÉCNICASEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL nº 83/2010.IRREGULARIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.143/2020. NÃOAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.1. De fato, não vislumbro nos autos evidências de que a inspeção foipreviamente anunciada ao Recorrente, de modo a lhe permitirindicar perito apto a acompanhar a vistoria, conforme determinadopela Lei Estadual nº 83/2010.2. No que se refere à abstenção de corte e suspensão doabastecimento da energia, em virtude da Lei Estadual nº 5.143/2020,entendo que é inaplicável ao caso. A notificação de fls. 95/97 tevecomo causa o impedimento de acesso aos medidores e não falta depagamento.3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Informações: TJAM