Bruno Krupp é solto hoje e terá que usar tornozeleira eletrônica

Bruno Krupp, acusado matar adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, deve ser solto nesta quarta-feira (29), a decisão é do ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. Krupp foi acusado de homicídio com dolo eventual.

O ministro concedeu Habeas Corpus à defesa de Bruno com o fundamento de que o réu é primário e possui bons antecedentes, e que a liberdade não traria riscos ao andamento processual.

O modelo dirigia a mais de 100 km por hora quando atingiu o adolescente na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no ano passado.

Bruno estava preso desde agosto de 2022 e deve cumprir medidas cautelares, tais como: o uso de tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte, comparecer mensalmente em juízo, ficar proibido de tentar obter nova permissão ou habilitação para dirigir.