Depois das acusações de Duran contra Moro, o Senador pede que Appio se declare suspeito

O Senador Sérgio Moro, do União Brasil/PR, disse no dia de hoje que não tem receio sobre nenhuma investigação sobre as acusações de Tacla Duran. Duran foi ouvido pelo juiz federal Eduardo Appio na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, a mesma que Sérgio Moro foi titular, enquanto juiz.

Duran disse a Appio que sofreu tentativas de ‘extorsão’ na Lava Jato, comandada por Moro, em troca de facilidades para clientes. As acusações de Duran podem colocar Moro e Dallagnol na mira da Polícia Federal. O Senador pediu que Appio não mais movimente o processo enquanto não for julgado um pedido de suspeição do juiz que contra o mesmo foi proposto por uma procuradora de Ponta Grossa, no Paraná.

Moro refuta as acusações de Duran contra sua pessoa, negando de sua parte qualquer prática de extorsão na Lava Jato, enquanto a comandou.

Moro diz que não receia qualquer investigação que porventura venha a ser instaurada, mas ressalva que a atitude de Appio em encaminhar as informações ao STF são impertinentes e infundadas. A uma, o STF não teria competência para apreciar a matéria. A duas, que Appio deve aguardar um julgamento de suspeição que tem contra sua atuação por iniciativa do Ministério Público Federal.

Segundo Moro, não é de competência do STF analisar a questão. Há entendimento da Suprema Corte no sentido de que o foro por prerrogativa de função somente abarca questões ligadas ao mandato parlamentar. As acusações de Duran se referem a sua atuação enquanto foi magistrado da Lava Jato.