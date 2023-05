AGU inicia revisão do planejamento estratégico da instituição

A Advocacia-Geral da União (AGU) iniciou na última sexta-feira (12) o Programa de Revisão do Planejamento Estratégico, por meio do qual serão estabelecidos os objetivos, metas e indicadores da instituição para os próximos quatro anos (2024-2027). Em evento realizado no auditório da Escola Superior da AGU (ESAGU), em Brasília, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ressaltou a importância do planejamento para o próximo ciclo ser resultado de um trabalho coletivo e ter foco na inovação.

“O processo tem início hoje e vai durar algum tempo porque demanda o engajamento e a participação de todos os colegas. É um processo coletivo para que a gente possa entregar para a sociedade efetivamente melhores ações públicas, com a segurança jurídica que permita ao Estado brasileiro realizar efetivamente as inovações de gestão pública”, comentou Messias.

A ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, assinalou que o planejamento é um processo contínuo. “O planejamento estratégico não termina, ele vai sendo adaptado, o próprio andamento vai levando a aperfeiçoamentos que são superimportantes”, ressaltou.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, fez uma apresentação sobre governança pública e elogiou a AGU. “A Advocacia-Geral da União está no caminho certo e com a dimensão correta”, avaliou.

A secretária-geral de Consultoria da AGU, Clarice Costa Calixto, destacou como o planejamento é fundamental para a instituição em razão da natureza de suas atribuições. “O nosso papel dentro do Estado brasileiro é ser uma advocacia pública absolutamente comprometida, engajada com uma entrega para a sociedade”, assinalou.

O secretário de Governança e Gestão Estratégica da AGU, Francisco Alexandre Colares Melo Carlos, destacou a importância da revisão. “O planejamento estratégico é um passo fundamental para qualquer organização pública verdadeiramente comprometida com a criação de valor público. Orientar a instituição na direção que melhor atende aos interesses da sociedade brasileira”, disse.

Cronograma

A revisão do planejamento estratégico será realizada em três etapas. A primeira envolve a sensibilização para a importância da gestão estratégica e vai até o mês de junho. A etapa seguinte será de capacitação em formulação estratégica. E a última etapa será a oficina de construção do planejamento estratégico. A previsão é de que o processo de revisão e elaboração do novo planejamento estratégico seja concluído em novembro.

Com informações da AGU