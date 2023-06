Acusado de matar ator passa por audiência de custódia e segue preso

Em audiência de custódia realizada neste sábado (17/06), o juiz Rafael de Almeida Rezende manteve a prisão de Bruno de Souza Rodrigues, acusado pela morte do ator Jeff Machado, em abril. Bruno estava foragido desde o início do mês e foi preso na última quinta-feira (15/06), no Vidigal, na Zona Sul do Rio.

O corpo de Jeff foi encontrado concretado em um baú enterrado numa casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, em maio.

No texto, o magistrado destaca que a decisão da prisão, determinada no juízo natural onde corre o processo, deve ser mantida.

“No caso em tela, o mandado de prisão foi regularmente expedido e está dentro do prazo de validade, não se tendo notícias de que a decisão tenha sido alterada posteriormente pelo juízo natural ou em sede recursal”, ressalta.

Processo n: 0071292-37.2023.8.19.0001

Com informações do TJ-RJ