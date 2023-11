Usinas fotovoltaicas entram em operação em mais quatro fóruns do Estado

Os fóruns das Comarcas de Ecoporanga, Ibiraçu, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa já estão com suas usinas fotovoltaicas funcionando. Elas se juntam a Pedro Canário, primeira comarca do Espírito Santo a ter placas de captação de energia solar instaladas e em operação.

As obras de instalação das usinas, popularmente conhecidas como usinas de geração de energia solar, nos fóruns do Espírito Santo, tiveram início em setembro. E no dia 24 de outubro, a primeira usina entrou em operação, no fórum Desembargador Vicente Vasconcelos, em Pedro Canário.

Ao todo, serão instaladas 38 usinas, capazes de gerar aproximadamente 200 MWh de energia por mês. Isso equivale a cerca de 25% de todo o consumo de energia do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A economia que será obtida está estimada em torno de R$ 200 mil reais por mês.

Todas as usinas vão produzir quantidades de energia superiores ao seu consumo. A energia excedente é jogada na rede da concessionária de energia e é convertida em créditos que serão utilizados para pagar as contas de outros fóruns. “Portanto, não serão apenas os 38 que serão beneficiados com essa iniciativa da presidência do TJES”, destacou o secretário de engenharia do TJES, Wagner Marques.

A conclusão das instalações está prevista para o dia 11 de dezembro. Após esta data, a EDP leva aproximadamente duas semanas para substituir o relógio de entrada de energia de cada edificação e a geração de energia começar a ser contabilizada.

Com informações do TJ-ES