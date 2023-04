TRT-11 ganha iluminação para alertar sobre a importância do trabalho seguro

Um alerta sobre a importância de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Com este objetivo, o prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – AM/RR (TRT11) e o Fórum Trabalhista de Manaus ganharam iluminação verde, cor temática da campanha promovida pelo Programa Trabalho Seguro durante o mês de abril. A iniciativa nacional tem adesão de todos os órgãos da Justiça do Trabalho e visa chamar a atenção da sociedade sobre ações preventivas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Criado em 2003 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e oficializado no Brasil dois anos depois em pela Lei 11.121/2005, o movimento surgiu como uma forma de lembrar o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, que é celebrado no dia 28 de abril. A iluminação dos prédios marca o início das atividades durante o mês de abril, coordenadas pelos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro, juízes do trabalho substitutos Sandra Mara Freitas Alves, Vitor Graciano de Souza Maffia, e Amanda Midori Ogo Alcântara de Pinho.

Por meio do diálogo social, a ideia é conscientizar empregados e empregadores quanto às medidas a serem tomadas sobre a segurança no ambiente de trabalho, evitando assim altos índices de doenças ocupacionais e riscos de acidentes. Por meio da cultura da prevenção,espera-se destacar a relevância do tema, de forma a alertar as empresas, órgãos públicos e trabalhadores em geral para a necessidade de somar esforços na construção de ambientes de trabalho cada vez mais seguros e sadios.

Informações: TRT-11