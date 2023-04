TRF1 indica magistrada da Bahia e define lista tríplice de membros do MPF para compor a Corte

Em sessão ordinária realizada na quinta-feira, dia 13 de abril, o Plenário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) elegeu, segundo o critério de antiguidade, a juíza federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann para preencher a vaga de desembargadora federal decorrente da aposentadoria da desembargadora federal Ângela Catão. Na mesma sessão, foram eleitos os membros do Ministério Público Federal (MPF) para compor a lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga de desembargador pelo quinto constitucional, em razão da recente ampliação do TRF1.

Dos seis nomes encaminhados pelo MPF, Michele Rangel de Barros Vollstedt Bastos (19 votos), Ana Carolina Alves Araújo Roman (16 votos) e Lauro Pinto Cardoso Neto (15 votos) foram os três procuradores da República mais votados.

Agora, o nome da juíza federal, que atualmente é titular da 6ª Vara da Seção Judiciária da Bahia (SJBA), e a lista tríplice do MPF serão encaminhados ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a nomeação da magistrada e escolha de um dos integrantes da lista, para compor a Corte Regional.

Informações: TRF-1