Trio é condenado por roubar cargas, especialmente de cigarros

Três homens foram condenados pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Itapema a penas de oito a 10 anos de prisão, em regime inicial fechado, por associação criminosa e roubo de cargas, em sua maioria de cigarros, nas cidades de Navegantes, Itapema e Bombinhas.

Um dos crimes, denunciado pelo Ministério Público, aconteceu em outubro de 2019, em Itapema. De acordo com os autos, o trio abordou a vítima, que transportava uma carga de cigarros de propriedade da empresa Souza Cruz, e, com uso de violência, assumiu a direção do veículo por cerca de duas horas até decidir o local para o transbordo da carga.

Entre os produtos subtraídos pelos réus estavam 6.465 carteiras de cigarro, seis pacotes de fumo e 30 isqueiros, além de uma quantia em dinheiro. A vítima foi deixada na rodovia Interpraias, em Balneário Camboriú.

Reincidentes em crimes com violência, os réus foram condenados ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos e 10 meses, nove anos e meio e oito anos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 e 16 dias-multa no valor mínimo legal, tudo pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e 288 do Código Penal.

Com informações do TJ-SC