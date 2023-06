Tribunais se encontram para a 1ª Reunião Preparatória do 17º Encontro do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza nesta sexta-feira (9/6) a 1ª Reunião Preparatória do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento começa às 14h com a presença da presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

A reunião preparatória é voltada para representantes dos tribunais e da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário. Em seis painéis, serão tratados detalhes do Prêmio CNJ de Qualidade 2023, a apresentação do Balanço Parcial do 2º Censo do Poder Judiciário e os avanços do Programa Justiça 4.0.

Também está prevista a exposição dos resultados de pesquisa sobre a Execução da Estratégia Nacional do Judiciário, ano 2021-2022. Ao todo, 91 órgãos enviaram suas respostas ao CNJ por meio de formulário disponibilizado entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. A Corregedoria Nacional de Justiça também irá apresentar sua atuação para execução da estratégia do Poder Judiciário.

O evento será transmitido pelo canal do CNJ no YouTube.

Encontro Nacional

A realização do Encontro Nacional do Poder Judiciário é coordenada pelo CNJ e está prevista na Resolução CNJ n. 325/2020. O evento reúne a cúpula de todos os tribunais brasileiros para avaliar a estratégia nacional, divulgar e premiar o desempenho de tribunais e aprovar as Metas Nacionais do Judiciário para o ano seguinte.

Com informações do CNJ