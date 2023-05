TJAM faz novas nomeações de aprovados no concursados de 2019

O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou hoje (22/05) oito atos de nomeação de aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 01/2019-PTJ, que abriu vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de nível superior e médio, com homologação ocorrida pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020.

Desta vez foram nomeados candidatos para cargos de assistente judiciário, de nível médio de escolaridade, conforme os atos abaixo, que podem ser consultados nos links informados ao final do texto.

Outros documentos relacionados aos editais de seleção e admissão de pessoal da instituição podem ser consultados no portal do TJAM, na página de Concursos Públicos (https://www.tjam.jus.br/index.php/concursos-publicos).

Nomeações

Ato n.º 409 – JULIANA MONTEIRO VELOSO, 10.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário – assistente técnico judiciário (Interior – 1.ª Sub-Região);

Ato n.º 421 – ITHALO DO NASCIMENTO CARDOSO, 283.º colocado para vaga de ampla concorrência, para o cargo de assistente judiciário;

Ato n.º 422 – AILTON RIBEIRO ALCANTARA, 284.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato n.º 423 – HENRIQUE VERRACI FERREIRA DE SOUZA, 286.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 424 – RENATO BRUNETTI CRUZ, 287.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato n.º 425 – ITAMAR VILHENA DA SILVA JUNIOR, 288.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato n.º 426 – ANDERSON AMARAL LIMA SILVA, 289.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato n.º 427 – DIEGO DA SILVA SOUZA, 290.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato n.º 433 – LETICIA DANTAS DE ANDRADE NUNES, 291.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário.

Com informações do TJAM